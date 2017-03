Maar, ze is een dame Stiekem jaloers was ze

op dat sletterige gedrag

dat ze verplicht niet uit kon staan,

dat haar in de beperking drukte van haar kracht





Grijze muis,

die pas tot leven kwam toen haar haar grijs werd.

Te laat, dacht ze

en stapte zo opnieuw de gevangenis binnen





Buiten scheen de zon die haar haar had kunnen oplichten,

die haar huid had kunnen doen kleuren,

die haar leven had kunnen schenken,

spijt nee, ze koos voor veiligheid, schijnheiligheid





Een van haar kroonjuwelen was haar scherpe tong,

vlijmscherp maar keurig net,

en ze hield hem geslepen

op en top deed ze dat





arme zij

ar-moedige zij





©Darshanna 26/03/2017