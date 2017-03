Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Dubbeltje op zijn kant (puzzel) https://www.jigidi.com/solve.php?id=CM1AQUPV



Gisteren een vermoeiende fietstocht. Van Barendrecht naar Gouda en terug twee keer de van Brienenoordbrug over en totaal 60km. Terug van Gouda tot aan de brug de wind vol tegen. Was een zware rit.

Onderweg zag ik bij Nieuwerkerk aan den IJssel het beeld "dubbeltje op zijn kant" dat herinnert aan de watersnoodramp van 1 februari 1953



Om 0.00 uur was het bij laagwater al NAP +2,60 m. Dit was meer dan de hoogste hoogwaterstand toen bekend. De noordwesterstorm nam toe tot orkaansterkte. De aanhoudende regen, hagel en natte sneeuw verzwakten de dijk. Met man en macht werden zandzakken aangedragen. Behalve de dijkbewaking werkten zo'n 100 mariniers mee. Bij NAP +3,00 m startten de voorbereidingen voor de evacuatie. Zo'n 3 miljoen mensen in het achterland werden bedreigd.

Om 4.00 uur werd NAP +3,84 m bereikt en spoelde er water over de onverharde dijk. Het water sloeg de binnenzijde stuk. Op sommige plaatsen was de dijk nog maar 1 meter breed!

Om 5.30 uur sloeg er een gat van 15 meter in de dijk! Er moest iets gebeuren. Burgemeester J.C. Vogelaar van Nieuwerkerk aan den IJssel vorderde het schip de Twee Gebroeders van A. Evegroen, dat in de buurt lag. De schipper zette de 'kop' van zijn schip in de dijk en zwenkte de achtersteven naar het gat. Als een sluisdeur sloot de Twee Gebroeders het gat. Daarna werd het met zandzakken gevuld. Toen de dijk bij Ouderkerk aan den IJssel doorbrak zakte de waterstand en nam de waterdruk af.

Kunstenaar: Roel Bendijk (Utrecht 1937), beeldhouwer





















Door Fietser55 Toegevoegd op 31 mrt 2017 om 09:00



Lucia51 31 mrt 2017 09:09 Vermoeiende rit dus maar je hebt het toch maar weer geflikt! Mooie foto´s van mooie beelden.

Fijne dag en rust maar lekker uit vandaag.





Bette 31 mrt 2017 09:41 Mijn petje af,je hebt toch weer een flink eind gefietst en dit is ook een prachtig beeld,wat is er toch veel gebeurd in 1953.

Fijne dag gewenst.

















Briesje 31 mrt 2017 09:46 Pittige rit Fietser, die doet je naam eer aan!

Maar wat een prachtige foto's van dit beeld heeft dat opgeleverd!

Een rivier en een beeld, mijn dag begint al goed!





Hehety 31 mrt 2017 09:50

Ik ga aan de strijk. Heb nog een fijne dag.

Dat was nog eens de echte Hans Brinker. Door zijn boot zo te gebruiken hebben ze een hoop leed kunnen voorkomen.Ik ga aan de strijk. Heb nog een fijne dag.















Marynote 31 mrt 2017 10:25

Die man wordt terecht in ere gehouden. Top Harry.Ik ga boodschappen doen voor het hoogbezoek.Fijne dag