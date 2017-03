Reacties Van leden

Gribou---Greet 31 mrt 2017 12:48

Louwersoog ..... is dit Fries voor Lauwersoog

JanRutgers 31 mrt 2017 13:17

Nee, dat is geen Fries voor Lauwersoog, dat is gewoon een schrijffout