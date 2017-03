Welke serie van vroeger zou je nog wel eens terug willen zien?

Reacties Van leden

Bette 31 mrt 2017 13:01 K Meen dat de serie""de Doornvogels"" heette. Prachtig vond ik het toen,maar na zoveel jaren kijk je er misschien toch anders tegenaan.





Hehety 31 mrt 2017 13:11 Deze serie Rich Man, Poor Man

Vond ik toen zeer indrukwekkend

















Lucia51 31 mrt 2017 13:24 Hehety, ik heb wel de soundtrack gevonden, die is ook mooi! De serie ken ik niet.



https://youtu.be/nhIUMf0xXQg





Lucia51 31 mrt 2017 13:26

Zo vond ik Coronation Street geweldig. Later hebben ze een vervolg gemaakt maar dat sprak me niet meer aan, teveel onbekende spelers. De eerste serie mogen ze van mij herhalen

Doornvogels was een prachtige serie Bette. En ja het blijft geweldig een sentiment natuurlijk.