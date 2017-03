Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Fuerteventura Ik ben er weer. Gisteravond van het eiland vertrokken om half 8. het was nog 28,5 graden na 29 dagen zon vonden wij het wel genoeg. veel gezien ondanks dat het eiland behoorlijk kaal is. M. had het helemaal naar haar zin want ze had geen last van reuma. Wens jullie mooi weekend.

















Door Ofsen Toegevoegd op 31 mrt 2017 om 15:09



Fietser55 31 mrt 2017 15:49 Fijn dat je er weer bent René, waarom ga je niet permanent in een warm land wonen als dat de reuma verminderd. ?

Fijn weekend, gelukkig is het ook minder koud dan toen je vertrok.





Charissa46 31 mrt 2017 16:06 Het is hier nu ook heerlijk weer, betere overstap kunnen jullie niet hebben. Mooie foto's... maar we zullen er vast wel meer gaan zien...



Groeten,

Charissa

