Dialect Wij praten vroeger thuis een dialect wat tussen het Gronings en Drents in zat, doordat we op de grens van beide provinties woonden. Hoe ik op een gegeven moment in de problemen kwam, doordat ik niet de nederlandse woorden er van kon. ik had toen ik 14 was een bijbaantje als hulp in de huishouden. Vroeg die mevrouw me of ik even de ragebol uit de garage wilde halen, maar daar had ik nog nooit van gehoord, bij ons noemden ze het een kopstubber. Ook vroeg ze me een keer of ik boerenkool wilde halen, want dat was in de aanbieding, had daar ook nog nooit van gehoord en in de winkel vroeg ik waar het lag. Ik kreeg als antwoord, dat het bij de groente lag. toen wist ik nog niets, want je had toen geen naambordjes voor de groente liggen. Dus ik heb tegen die mevrouw gezegd dat het er niet was en vervolgens ging ze er zelf heen. Toen ze terug kwam zei ze dat het er wel was. wij zeiden er mous tegen en ik voelde me dom, maar thuis konden ze er wel om lachen en mijn vriendinnen ook, maar ik dus niet zo. Hebben jullie zoiets wel eens gehad?