Magische moment duistere nacht,





maar niet geheel ontdaan van kleur,





een ziel bevrijdt zich











in stilte schrijft mijn hart een gedicht





dat, ook al wordt het uitgewist





alleen in mij leesbaar is











ik loop op met sterren om opnieuw te keren





en gelijk het tij weet ik





is alles in mij











Darshanna 1/04/2017