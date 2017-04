Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













BEETJE LAAT. Vanochtend was het nog zo donker,ik heb me nog maar eens lekker omgedraaid,

dus ben laat vandaag. Nou ja, Zaterdag,dus tamelijk rustig.De lichte regen zorgt voor het frisse groen en straks schijnt de zon wel weer. Een mooie dag gewenst.BETTE.



Door Bette Toegevoegd op 01 apr 2017 om 10:26



Bette toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Johan259 01 apr 2017 10:34





Goede morgen bette , al de tijd aan je zelf,fijne dag en een mooi weekend

Goede morgen bette , al de tijd aan je zelf,fijne dag en een mooi weekend



Hehety 01 apr 2017 10:36

We zullen het dan wel nodig gehad hebben, denk ik maar. Heb nog een fijne dag.

Hier ook zo. Pas tegen negenen opWe zullen het dan wel nodig gehad hebben, denk ik maar. Heb nog een fijne dag.















Bette 01 apr 2017 10:41 Ach Johan,wat doe je me daar nou een plezier mee. Louis Armstrong,waar ik zo van hou en dan nog deze toepasselijke song,mijn dag kan niet meer stuk.

Bedankt hoor.





Bette 01 apr 2017 10:44

Ja Hehety,ik heb nog naar een film gekeken,dus het was tegen 1 uur dat ik mijn bed in dook,nou ja,stapte,ha ha.Dus ja,dan MAG je ook uitslapen,toch?