Witte pauwen bij Kasteel Staverden. Een paar foto's voor Jjaqueline en Johan en natuurlijk voor anderen, deze zijn van vorig jaar en de laatste van 2012, we waren toen een midweek op de veluwe.





Ik las dat de pauwen nu in de hokken zaten ivb met de vogelgriep, vandaa deze foto's!!





















Door Redone Toegevoegd op 01 apr 2017 om 13:03



Reacties Van leden

Johan259 01 apr 2017 13:06 Wow, prachtige foto's, tis een genot om daar te zijn.





Jjacqueline 01 apr 2017 13:10 Super mooi Ria....en dan die omgeving erbij...fantastisch!!

















Redone 01 apr 2017 13:12

Ja klopt Johan, puur genieten!!



Redone 01 apr 2017 13:13 Ja geweldig he Jjac. we hadden het geluk dat ze vrij dicht bij het hek liepen!!

Maar de hele omgeving is prachtig!!!

















Fietser55 01 apr 2017 13:21

Mooie foto's Ria



Johan259 01 apr 2017 13:39 Het kasteel werd door de hertogen van Gelre gebruikt als jachtslot. Sinds 1400 woonden er leenmannen op Staverden, die het kasteel voor de graaf moesten bewaren en verdedigen. In 1400 wordt Gaedert van Staverden als leenman van Kasteel Staverden genoemd. Zij hadden de verplichting om witte pauwen te houden. Met de veren van deze pauwen werden de helmen van de graaf versierd. Daarom wordt Kasteel Staverden wel de 'Witte Pauwenburcht' genoemd.



Einde negentiende eeuw herstelde de toenmalige eigenaar van het kasteel de traditie. De veren werden niet meer gebruikt voor de helmen, maar jaarlijks aangeboden aan de Commissaris van de Koningin en vervolgens in de statenzaal van het provinciehuis gezet. Nog steeds zijn er witte pauwen op Staverden, en worden de veren ieder jaar aangeboden aan de commissaris van de Koning die vervolgens tweejaarlijks (elk even jaar) één witte pauwenveer uitreikt aan een persoon of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het cultuur- en natuurbehoud van Gelderland



BRON.WIKIPEDIA