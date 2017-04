Een goede middag allemaal.. Ben nog steeds bezig met het hoogbezoek maar nu dus buiten in de tuin. De hele tuin is al omgespit dus hebben wij er geen werk meer.

Uit de onemanshow van Toon Hermans dit gedichtje.

D'r zit een liedje in de voering van m'n jas

In een vergeet-me-nietje of een kanariepiet

D'r zit een liedje in de kikkers in het gras

D'r zit een liedje in

Dat denk ik 10,dat denk ik 100 x per dag

Wens je een schitterende schaterdag