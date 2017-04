Reacties Van leden

Bette 01 apr 2017 14:42 O ,heerlijk,drop,ik bedoel;sep,wat kan ik daar naar verlangen. Wij hadden een drogisterij vroeger, en wat er dan allemaal in die glazen potten zat...te lekker hehety.





Hehety 01 apr 2017 14:51

Heerlijk, hé. Bette en in die potten zaten zoveel lekkere dingen die je nu bijna niet meer ziet. Toen ik dit kunstwerkje zag gingen bij mij weer veel oude laatjes in mijn bovenkamer open.















Redone 01 apr 2017 14:54

Oh heerlijk, ik heb er heel wat van op!!



Hehety 01 apr 2017 14:56

Bijna net zo lekker als duimdrop, Redone.