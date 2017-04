In één dag gebeurt.....!Het gaat als een lopend vuurtje.....! Op een dag gebeurt toch van alles, ik kom wel niet zo vaak buiten de deur en maak weinig mee maar toch valt er over iedere dag wel wat te vertellen. Vanmorgen laat op, redelijk goed geslapen vannacht nadat ik gisteren ben begonnen met wietolie. Ik was er eigenlijk een beetje bang voor je weet nooit wat het met je lichaam doet. Maar ik heb toch goed geslapen en laten we maar zeggen dat het van die olie komt. Maar vanmorgen niet vooruit te branden zou dat ook van die olie zijn, even goed in de gaten houden. half 11 eerste bakkie koffie en medicijnen ingenomen, kat eten gegeven....Rambo ....Rambo he waar is de kat nu weer. Gisterenavond/nacht heb ik haar nog wel gezien. Meestal als ze mij hoort en de koelkast is ze gelijk in de buurt...nu dus niet. Beetje rommel opgeruimd, ff nog de afwas, was draaien en rambo he waar is die kat nou????? Geen lekker weer buiten, het regend heel erg,waarom is die kat nou niet gewoon binnen. Was uit de wasmachine en maar in de droger, nou nog even roepen buiten voor de zoveelste keer....Rambo waar ben je???? Miauwwwwww , huh wat hoor ik en ja hoor "Rampie" zo noem ik haar, op het dak van de blokhut. Wel er op klimmen maar er niet meer af kunnen. Lekker dan en nu dan, ik kan de trap niet op. Maar even iemand bellen...binnen no-time nadat ik het vermeld had op FB staat mijn buurvrouw met haar dochter op de stoep, ze hadden het gelezen en mijn buurmeisje had uit haar raam gezien dat Rampie op het dak zat. En zo kwam de buurvrouw even mijn kat van het dak af halen met een buurman verder uit de straat die het ook gelezen had en ook kwam helpen nadat mijn vriendin die aan het werk was ook al gebeld had en het gelezen had en meerdere hebben het ook gedeeld. Nadat de rust was wedergekeerd en Rampie was afgedroogd want die was kleddernat, had ik nog wat melk voor haar neergezet, ze zat weer lekker te eten en te drinken, ik ook maar weer aan de koffie, toen even onder de douche gesprongen.....doe er een uurtje over , nog een was gedraait huppa in de droger en vanavond naar de smurfen zitten kijken, haha wel kinderlijk maar nog niet kinds. hahahaha En nu nog ff op de 50 plissers met en bak koffie. Neem zo nog een cola rummetje en dan weer naar bed, en dan is de dag weer om. Wat zullen we morgen weer beleven. Ik hoop op lekker weer, we zullen het zien!!!!