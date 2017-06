Het Valkhof Nijmegen ... een bezoek zeker waard... Vorig jaar brachten we een bezoek aan het Valkhof in Nijmegen.

We genoten van alles wat er in dit prachtige museum te zien was.

En nu lees je dit:

http://www.nu.nl/cultuur-overig/4731840/museum-valkhof-nijmegen-moet-nieuw-toekomstplan-opstellen.html?redirect=1

Hopelijk komen er mogelijkheden om in de toekomst te blijven bestaan.

Dit museum is zo mooi, ruim en ligt in een prachtig deel van Nijmegen.Ikzou zeggen: proef, geniet en laat je verrassen.

