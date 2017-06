Goede morgen allen

Reacties Van leden

Johan259 31 mei 2017 11:46

Foto's genomen openlucht museum arnhem



Bette 31 mei 2017 12:17 Mooi hoor.

Een fijne dag gewenst,de temperatuur is stukken beter.

















Johan259 31 mei 2017 12:19 Ja hoor bette ,

een lekkere temperatuur om weer wat te doen





Petri54 31 mei 2017 12:34

Zo is het, daar ben ik het 100% mee eens. Heb eindelijk weer eens de hoekjes en gaatjes in het huis bezocht















Johan259 31 mei 2017 12:40 Ja, dat doe je niet met die hitte





Petri54 31 mei 2017 13:02 Nee niet echt hé? Maar nu ga ik de keuken in om de maaltijd van vanavond voor te bereiden. Tot de volgende keer maar weer.