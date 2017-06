Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Leefgoed de Olifant. Nooit van gehoord, dus reden we op Hemelvaartdag met de E bikes er naar toe. We genoten op de slingerende dijk langs de Hollandse IJssel en gingen eens kijken naar de expositie beelden die daar tot 15 juni plaats vindt. Er was zon en stilte, want op ons strand en bij het meer was het een gekkenhuis van zonaanbidders. Zie verder mijn weblog.













Bette 31 mei 2017 12:15

De beelden vonden wij ook niet geweldig,eerder wat grappig,op 2 of 3 na,die wel heel mooi waren.

Bijzonder grappig René',wij zaten op Hemelvaartsdag daar toevallig te lunchen en later op het terras voor koffie. Het is er enig en lekker dicht bij huis,maar jullie heb ik niet gezien.De beelden vonden wij ook niet geweldig,eerder wat grappig,op 2 of 3 na,die wel heel mooi waren.



Ofsen 31 mei 2017 12:32 Bette. toen we naar beneden reden zagen we dat het terras overvol was. daarom liepen we gelijk naar achteren naar de beelden. daar moet je van houden, die van de twee vrouwen waren geweldig. daarna zijn we naar de andere kant gelopen en drie kwartier gewandeld toen terug naar klein Hitland en daar wat gedronken. Dank voor je reactie.

















Charissa46 01 jun 2017 10:19 Ik heb daar ook nog nooit van gehoord René ... maar als je op pad gaat kom je de mooiste dingen tegen.

Mooi kunstwerken.

De boom is ook een kunstwerk van de natuur.



Groeten en nog een fijne dag voor jullie,

Charissa





Ofsen 01 jun 2017 10:57 Dank Charissa. toevallig stond de beeldentuin tot 15 juni in een streekblad anders hadden wij van Leefgoed de Olifant ook nog nooit gehoord, terwijl we er tig keer langs gereden zijn maar net uit de bocht komend kom je op een smalle dijkweg dus moet je even 100 m je ogen goed de kost geven i.v.m. autoverkeer of tractoren. de beelden waren nou niet wat we er van verwacht hadden.