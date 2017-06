Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Terug van weggeweest. Hallo allemaal, hopelijk zit ik hier goed, want ik weet de weg nog niet op deze website. Vorig jaar ben ik lid geworden, maar door ziekte kon ik helaas niet deelnemen of ook maar enige bijdrage leveren. Nu gaat het gelukkig een stuk beter en hoop ik wat mensen hier te leren kennen om af en toe eens gezellig te kletsen of wat dan ook. Hopelijk hebben jullie enig geduld met me, want door zware medicatie ben ik nogal een warrig persoontje



Door Petri54 Toegevoegd op 31 mei 2017 om 13:00



Bette 31 mei 2017 13:14

Gezellig hoor,hoe meer zielen,hoe meer vreugd zeggen ze altijd.In vakantietijd is het hier ook wat stilletjes,maar als je een prikker plaatst is er altijd wel iemand die antwoord geeft.Succes.Bette.



Fiederelsje 31 mei 2017 13:38

Hoi Petri, je bent net weer terug en ik krijg gelijk al een reactie van je bij mijn bewerking, heel aardig, dankjewelGaat het nu weer goed met je?Bewerk je foto's of maak je foto's of gewoon eens Berichtjes? Ik zit al jaren bij de 50plusser maar ik weet ook nog steeds niet goed de weg, ha,ha.Heb het goedGroetjes, els (fiederelsje)















Ja het gaat zo goed als maar mogelijk is Els. Die foto is door mijn man gemaakt. Hij doet er altijd wel iets mee, maar vraag me niet watwant daar heb ik geen flauw idee van hoor! Jij ook groetjes



Petri54 31 mei 2017 14:13

Ik zal het onthouden Bette. Zal vragen of mijn man een hoop prikkers inslaat.















50plusser.nl 31 mei 2017 14:23

Welkom terug