Maastricht is er klaar voor

Was top van Tom om de Giro te winnen. de kranten, natuurlijk mannelijke journalisten, vermelden dat het de eerste keer is dat een Nederlander de Giro wint. Niet waar, er had moeten staan, voor de eerste keer was het een Nederlandse MAN die de Giro heeft gewonnen. Immers, drie vrouwen ging hem vooraf. ik wens iedereen en vooral Tom een mooie dag.