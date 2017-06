Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Wilde dieren in Wildlands Wilde dieren in Wildlands





Donderdag 01. juni, 23:30-00:00





In het nieuwe programma Wilde dieren in Wildlands is te zien hoe drie succesvolle Nederlandse natuurfilmers een film maken over de dieren in Wildlands Adventure Zoo Emmen. Ze leggen vast hoe de dieren zich gedragen in het grote Emmense themapark.











En de komende weken is er een vervolg



Door Douwe Toegevoegd op 01 jun 2017 om 23:23



Briesje 02 jun 2017 00:20

Na enig speurwerk kwam ik er nu pas achter dat het programma op SBS6 te zien was.



Douwe 02 jun 2017 00:45 Briesje, vanaf het begin is dit park opgezet als een thema- belevingspark. Dierentuinen kunnen niet meer op de oude voet doorgaan, Elke dierentuin zal een eigen concept moeten ontwikkelen om te kunnen overleven.

Ook het kader van dierenwelzijn gaat een grote rol spelen.

Ik verwacht dat de diverse dierentuinen meer ruimte gaan maken hun dieren, zodat ze meer een natuurlijke omgeving hebben. Houdt wel in, dat ze met minder diersoorten verder gaan.

Emmen is vaker een trendsetter geweest. Zie de ontwikkelingen met belangstelling tegemoet/