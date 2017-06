Reacties Van leden

Lucia51 02 jun 2017 12:16 Oh wat een beauty! Zowel de bloem als de opname.

Dank je Ria, ik wens jou en Ben ook heel fijne Pinksterdagen.





Redone 02 jun 2017 12:21

Jij ook fijne dagen!

Dank je Lucia, de rozen zijn net uitgebloeid en maken nieuwe knoppen. Jij ook fijne dagen!















Joke 02 jun 2017 16:13 die doet het echt goed en jullie ook een mooi Pinkster weekend

Prachtige roos die doet het echt goed en jullie ook een mooi Pinkster weekend



Marynote 02 jun 2017 16:32

Bedankt voor het beeldschone geschenk van je balkon.Wij gaan in elk geval golfen en genieten Ria.Ook voor jullie een heel fijn weekend gewenst