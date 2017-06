Voor alle leeftijden ..... Plaatsnamen in Nederland!











Het is gezellig om met nonnen te schaken,





maar spannender is het als ik met de …………….











De burgermeester zou een boom planten,





maar het gat liet hij door zijn …………………….











Er is een varken te water geraakt en





ik denk dat de eigenaar nu naar zijn ……………….











De koekoek vraagt zich af:





“Waar moet ik nu mijn ………………………?”











De meeste herten lagen rustig in het gras te slapen,





maar ik zag toch nog een ………………











De baas van de kroeg leeft niet meer,





nu noemt men hem een …………………











Ik schaak heel slecht,





maar ik weet dat ik nog …………………..











Als de kapper klaar is met knippen,





vind je er alleen nog maar een ………………….











Zij hoeft maar even in de zon te liggen,





en ………………….











Vroeger liep hij met paard en wagen door de straat en





noemde men hem …………………….











Hier voelen de meeste computers zich wel thuis!





………………





Heel veel plezier toegewenst ..........