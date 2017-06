Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Sterren Muziekfeest op het Plein in Emmen Jan Smit en verschillende Nederlandse artiesten waaronder Frans Duijts, Django Wagner, Klubbb3, Jannes, Thomas Berge, Danny Froger, Samantha Steenwijk en vele anderen trakteren het publiek en de kijker op spectaculaire muzikale optredens.





De uitzending op NPO1 begint om 21.30 uur. Volgende vrijdag is de tweede aflevering.





https://www.emmen.nu/nieuws/emmen/496986/kijktip-vanavond-op-npo1-sterren-muziekfeest-op-het-plein-in-emmen.html Kijktip vanavond op NPO1: Sterren Muziekfeest op het Plein in Emmen Emmen - Afgelopen zondag kwamen ruim 20.000 mensen op het Sterren Muziekfeest op het Plein in Emmen af. Vanavond zendt AVROTROS de eerste aflevering uit met opnames uit Emmen.

Door Douwe Toegevoegd op 02 jun 2017 om 18:12



Briesje 02 jun 2017 23:18

Was het leuk Douwe?

Douwe 02 jun 2017 23:46

Het is niet mijn muzieksmaak, maar was ook benieuwd hoe ze het Marktplein in beeld brachten.

Weet je der waren zo'n 20 duizend mensen.

Naast het Marktplein is er ook nog het Raadhuisplein, waar die opnamedag een kinder kook festival was, zou ook op tv uitgezonden zijn, verwacht op npo3

