Een goede zaterdag morgen

Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Bette 03 jun 2017 10:25

Geniet er van.

Nee joh,helemaal niet erg dat het een pietsie minder is,een buitje is weer goed voor de natuur.Geniet er van.



Johan259 03 jun 2017 10:36 Zeker bette,dat is het betere sproei werk