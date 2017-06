Even minder op 50 voortaan

Reacties Van leden

Hehety 03 jun 2017 11:32

Dat is niet mooi, René en je moet je zeker in acht nemen, want het kan zeer hardnekkig zijn. Neem er je tijd voor. Een beterschapbloemetje voor jou.



Marynote 03 jun 2017 11:59 voor de pijn en wanneer je het geen aandacht geeft dan heb je zo meer dan je durft bevroeden.Beterschap

Benneke 03 jun 2017 12:25 Groot gelijk René, ik wens je een goed herstel van je pijnlijke schouder.



Een groet van Benneke





Jjacqueline 03 jun 2017 14:11

Heel veel beterschap met de pijnlijke schouder, dan maar even wat minder berichtjes hier!!!