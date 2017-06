Gevangeniswantsen Lengte 8-12 mm, augustus-juni



Kenmerken

Onmiskenbare soort door de typische roodzwarte strepentekening.



Voorkomen

In weiden en droge kalkgraslanden. Zeldzaam in Nederland algemener in de Belgische Ardennen.



Levenswijze

Zuigt sap op verschillende soorten schermbloemigen.