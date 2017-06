Een hele goedenavond allemaal.... Na alle vrije dagen en daarna weer drukke werkdagen, nu weer even hier. Hoop dat het goed gaat met jullie. Vandaag weer met de tuin bezig geweest. Bamboe eruithalen..ppff wat een r** klus!!

de andere helft moet ook nog en ook tussen de rozen... Maar goed, het was een heerlijke dag vandaag. Een klein regenbuitje en verder aangename temperatuur. Ik ga nog even genieten buiten. Maak er een mooie avond van!

Bella