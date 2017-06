Klimaat en duurzaamheid Wat een gedoe om Trump heen zeg. Anti-Trump … Weer zijn er twee kampen, dus ook op de diverse social media. Wij in Europa moeten toch eens stoppen met dat parano´de gedrag en het gezeur over DUURzaam leven … ja, de nadruk ligt op DUUR !!! Als iemand weer eens iets schrijft wat in het verkeerde keelgat van de gedrogeerde maatschappij schiet, dan krijgt’ie de wind van voor.





Met of zonder de zooi van de industrie en ons voertuigenpark, de aarde was al aan het opwarmen met zo’n 1-2 graden. Alleen al in de laatste eeuw is de stijging 1*C. En die temperatuurcurve vertoont een steile stijgende lijn. Ik durf te beweren dat velen dit niet eens weten. De ouderen onder ons hebben de stuiptrekkingen van een tijdperk meegemaakt: de kleine IJstijd. IJsbloemen op de ramen, een dichtgevroren Maas, sneeuw tot voorbij de kuiten, enorme sneeuwstormen en bitterkoude dagen en nachten. Daarnaast verandert de stand van de aardas, zeg maar de helling van de aarde ten opzichte van de zon wat leidt tot veranderingen en verschuivingen van het klimaat.





Die temperatuurstijging zorgt ook voor de problemen die we nu tegemoetzien. Uiteraard moeten we de aarde de waarde teruggeven die zij had en heeft. Maar het moet niet ten koste gaan van de menselijke waardigheid. En het klimaatakkoord, ik heb er nooit voor de volle 50% achter gestaan. Wat moeten we nu met al die glimmend blauwe daken en die torenhoge horizonvervuilers die we windmolens noemen? Wat gaan we doen aan de armoede en zelfredzaamheid, vooral in de 3e-wereldlanden. Hoe moeten zij die DUURzaamheid betalen en onderhouden?

Hebben wij als salonsocialisten vanuit onze welvarende huiskamer daar net zo’n grote muil over als met de kinderarbeid?





Wij moeten meer investeren in onderzoek en uitvoering. Investeren in armoedebestrijding, kernfusie en wellicht andere (kosmische) energiebronnen. Wetenschappelijke studies ter beschikking stellen aan het publiek zodat de spreiding naar onderzoek en uitvoering breder wordt. Van wetenschap naar technologie en uiteindelijk naar techniek. Vooral dat laatste is heel belangrijk. Een praktische uitvoering van het idee en samen met Moeder Aarde een stapje verder in de richting van een groene wereld. De sociaal maatschappelijke kant is een ander verhaal. Wie weet benaderen wij eens het principe van het perpetuum mobile