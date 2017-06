Themadag kantklossen Tijdens de tentoonstelling “Resultaat van naald en draad” is er in het Streekmuseum Reeuwijk elke maand een mini-tentoonstelling en een themamiddag over een oude handwerktechniek.





In de maand juni is dit KANTKLOSSEN.





Het klossen van kant is een zeer bewerkelijke techniek, die al eeuwen bestaat. Kant is zeer kostbaar, en was daarom in het verleden alleen bereikbaar voor de zeer rijken. De kostbaarste kant is van de dunste draden gemaakt.





Kantklossen wordt nog steeds met zorg levend gehouden,





Zaterdag 10 juni 2017 van 13.00 uur tot 16.00 uur





Rond 1980 startte Ineke Post in Bodegraven met cursussen kantklossen in de plaatselijke hobbywinkel. Toen de winkel dicht ging verplaatste Ineke haar lessen naar haar eigen huiskamer tot andere werkzaamheden haar tijd vroegen. Het klossen werd toen voortgezet bij Leny Joustra, tegenwoordig onder leiding van Atie van Veen. Ze verheugen zich erop hun werkstukken in de vitrine in de hal van het Streekmuseum te mogen tonen.





De leden van de kantkring van Bodegraven geven zaterdag 10 juni van 13.00 uur tot 16.00 uur een demonstratie kantklossen.





De mooie werkstukken blijven zijn de hele maand juni in het museum tentoongesteld.





U bent van harte welkom op 10 juni van 13.00 uur – 16.00 uur.





Streekmuseum Reeuwijk, Oudeweg 3, Reeuwijk





Voor meer informatie over het museum: www.streekmuseumreeuwijk.nl





Toegangsprijzen : volwassenen 4,00





kinderen tot 12 jaar 2,50





STREEKMUSEUM REEUWIJK | Oudeweg 3, 2811 NM Reeuwijk

http://www.streekmuseumreeuwijk.nl