Een mooie middag

Johan259 04 jun 2017 16:23





Ook zo iets moois

Ook zo iets moois



Joke 04 jun 2017 16:33 lekker op een terrasje gezeten met appelgebak



dat is even genieten

Johan259 04 jun 2017 16:36

Ja joke ,dat ging er in als.....



Bette 04 jun 2017 16:36

Nou,ik heb net mijn bezoek uitgezwaaid en we hebben ook gesnoept hoor,dat mag op zulke dagen.Morgen ook nog veel plezier.

Bette.

Johan259 04 jun 2017 16:38 Dus ook een mooie dag gehad bette,

morgen gaan we gewoon verder