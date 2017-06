Zaans Loilak! Frits Krom. De zaterdagochtend, voorafgaand aan Pinksteren was het altijd Luilak. Dan stond je (meestal de jongens) hl vroeg op en ging je op straat lawaai maken. Op deuren bonken, legaal belletje trek en schreeuwen: ,,Loilak, beddezak, heb an alle wekkers lak; nege ure hallef tien, ken die loilak nag niet zien.” Het spannendste was dan het ,,fukkies” stoken, vuurtjes van allerlei afvalmateriaal. Dat kwam vooral bij de zagerijen vandaan en ik vernam dat het gebruik al oud is. Dan stonden de zaagmolens die ochtend stil overkruis, beide wieken van de binnenroed het zeil vol erop, getooid met twee lege zaagselmanden vanf, en twee groene twijgen p de bovenste twee toppen: er werkte flink wat jongvolk, dat dan elders ,,drok” was en patroon en klanten wisten zo, wat er aan 't handje was. Die fukkies kwamen meestal op geplaveide wegkruisingen, waar de klinkers kapot sprongen van de hitte. Tegen zonsopgang gingen we naar bakker De Rooij ,,an de ouwe weg” voor luilakbollen: verse witte kadetjes. Om de opgeschoten jeugd niet l te baldadig worden te laten, werden er korrieraces georganiseerd. Dan werd er om het hardst gerend tussen ploegen van diverse buurten of straten. Elke ploeg trok een heel simpel voertuig voort aan lange touwen (soort brede plank op wieltjes) waarop n lid van de ploeg zat, bij een bak vol water ging de berijder er af, de korrie (het voertuig; Zaans voor karretje) ging even in de plomp, waarna de terugreis naar de start-finish aanvaard werd.