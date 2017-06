Traplift ThyssenKrupp zorglift Weinig gebruikte stoellift,traplift van het top merk thyssenkrupp swing nieuwprijs was rond 10.000 Euro. Voor de aankoop is deze te testen.bocht naar links de lengte rail 4.60 Meter. De firma thyssenkrupp kan deze lift voor u afbreken en plaatsen voor ongeveer 500 euro op een soortgelijke trap! Wij hebben alle documenten van deze trap en staan in het systeem van thyssenkrupp. De asl-draaitechnologie is speciaal ontwikkeld door thyssenkrupp en uniek in z'n soort. Dankzij deze technologie zet de lift zich gedurende de hele rit automatisch in de meest optimale en meest veilige positie. Zo kan de stoellift ook op heel smalle of lage trappen geplaatst worden. Het principe is als volgt de stoellift zal tijdens de rit volledig automatisch zijn traject aanpassen: om zijn as draaien, achterwaarts of zijwaarts naargelang de breedte van de trap. Daardoor kan de doorgang van de stoellift op elk moment gegarandeerd worden. Zonder hinder, zonder extra inspanning voor de gebruiker. Eenmaal boven of beneden zal de stoel een precieze draaibeweging maken zodat u, daar waar u het wilt, eenvoudig en veilig kunt afstappen.



Deze traplift is te bekijken en te testen in Lieshout (15 km van Eindhoven)