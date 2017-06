Een nieuw vest Het is al weer lang geleden dat ik nog iets heb toegevoegd. Nu heb ik weer zin om verder te gaan.Ik ben weer begonnen met een oude passie. Fairisle breien. Het is zo leuk om te doen. Ik heb mooi garen van Lang gekocht in een winkel in Trier. Het is silk merino een superkwaliteit.Ik denk dat het wel mooi gaat worden.