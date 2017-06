Wie weet, zeg het dan! Zoek, zoek, zoek.





Je vindt ons niet in een boek,





niet bij drukkers, niet bij zetters





en toch zijn we echte letters.











Er viel eens regen op het pad,





maar toch werd dat pad niet nat.





Als je weet, toe, zeg me dan,





welke regen dat wezen kan.











Ik ben een haan, maar kraai nooit mee.





Ik ben een haan, maar woon in zee.





Ik ben een haan, maar heb koud bloed.





Ik krabbel nooit, maar zwem wel goed.











Ik ben in ieder licht,





maar in een kaars zie je me niet,





zelfs niet in een lamp,





maar wel in je gezicht.











Het is in de vrouw, maar niet in de man;





het is in het bier, maar niet in de kan;





het is in het varken, maar niet in het spek;





Het is bij verstandigen, maar niet bij de gek.