In de bak: een kijkje achter gesloten deuren Hoe ziet een cel eruit? Wat doen gevangenen de hele dag? Hoe gaat een drugshond te werk? In het Gevangenismuseum in Veenhuizen is het op 28 mei de Bajesdag. Dan kun je antwoord krijgen op deze en andere vragen. Kidsweek neemt alvast een kijkje achter de gesloten deuren.





EEN CEL:Een cel in de gevangenis is gemiddeld 10 vierkante meter groot, vijf bij twee meter. Er staan in elk geval een bed, een bureau en een kast in. Ook zijn er een wc en een wastafel. In nieuwere gevangenissen zijn er ook een douche, een tv en soms een magnetron in de cel. Overdag gaat de celdeur vaak open en kunnen gevangenen over de gang lopen en bij elkaar op bezoek. Tussen vijf uur ‘s middags en zeven uur ’s morgens gaat de deur echt op slot.





OP BEZOEK:De meeste gevangenen vinden het ergste van hun straf dat ze hun familie moeten missen. Ze kijken dan ook erg uit naar de bezoekuren. Ze mogen in elk geval één uur per week bezoek krijgen. Kinderen onder de twaalf jaar mogen alleen op bezoek in de gevangenis als er een volwassene bij is. In sommige gevangenissen kunnen kinderen hun vader of moeder wat vaker bezoeken. Zo zijn er in veel gevangenissen één keer per maand ouder-kinddagen. De kinderen komen dan na schooltijd naar de gevangenis, waar ze met andere kinderen en hun ouders spelletjes of andere activiteiten kunnen doen.





KINDEREN IN DE GEVANGENIS: Kunnen kinderen eigenlijk in de gevangenis terechtkomen? Dat kan, maar pas als je twaalf jaar bent. Vaak kijkt de rechter eerst of een taakstraf of boete ook een oplossing is. Een gevangenis voor kinderen heet een jeugdinrichting en je komt er alleen als je iets heel ergs hebt gedaan. Jongeren tussen de 12 en 15 jaar kunnen niet meer dan één jaar gevangenisstraf krijgen en jongeren van 16 of 17 twee jaar. Jeugddetentie, zoals dat heet, ziet er anders uit dan gevangenisstraf voor volwassenen. Jongeren moeten gewoon naar school. Nou ja, ‘gewoon’: de school zit in de inrichting.





WEETJE: In Nijmegen zit jeugdinrichting RJJI de Hunnerberg. Daar wordt onderzocht of jongeren in kleine groepjes in een veel kleiner gebouw kunnen verblijven. Eigenlijk meer een woonhuis.(Bron:Kinderkrnt)





HUIS VAN BEWARING:Een gevangenis in het Romeinse Rijk was eenhuis van bewaring. Gevangenisstraf kwam zelden voor. Mensen die van een misdrijf verdacht werden, werden voorlopig opgesloten totdat ze veroordeeld werden.





Ze moesten “bewaard” worden met het oog op het komende rechtszaak.





Dat overkwam ook Petrus.(Hand. 12: 4). Als burgers verdacht waren, werden ze opgepakt, zonder enige vorm van proces gegeseld en gevangen gezet. Dat is ook Jezus overkomen.





Na zijn arrestatie door de tempelpolitie in de hof van Getsemane werd Hij weggevoerd naar het paleis van de hogepriester.