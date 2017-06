Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Ironie Tot in de verste uithoeken van het universum is inmiddels bekend dat ik een hekel aan het huishouden heb. Het is dat het soms moet…. en dan dwing ik mijzelf, maar enthousiast zal ik er niet voor worden.





Maar vandaag moest ik dus. Het hangende keukenkastje schreeuwde mij toe:” Ik heb recht op een bad.”





Dus ik pakte de trapleer, ik maakte een sopje en klom de ladder op om aan de bovenkant t beginnen.





Bovenop staan drie oliepitten en die waren ook toe aan een bad. Lonten eruit gedraaid en het hele zaakje in de vaatwasmachine. Dat scheelt vast.





Toen de bovenkant geboend en toen het weer droog was het ik er een groot, passend papier opgelegd, van dat witte damastpapier. De volgende keer hoef ik dan niet te poetsen, alleen papier wisselen.





Daarna de kastjes aan de binnenkant. Daar heb ik alles in mandjes staan zodat ik overal goed bij kan. Ik heb een hekel aan kastjes waar in van alles staat, en dat je dan precies het allerachterste moet hebben. Nu pak ik een mandje en hopla, kan overal bij. Maar in een mandje was chocoladepoeder gevallen dus die was smerig.





Floep floep floep, mandje na mandje schoon. Plankjes schoonmaken en klaar is Kees. Nou wil ik mijn kast eigenlijk geen Kees noemen. Ik noem mijn kast gewoon kast. Ik heb lang nagedacht maar kan geen geschikte naam vinden.





Maar…. wij hebben een prijs gewonnen. Een echte prijs van Lidl. We hadden krasloten en ik dus krassen en ja!!! Raak…. Gefeliciteerd, u heeft gewonnen…… EEN ALLESREINIGER. Nou, moet IK daar blij mee zijn? Volgende keer liever gevulde koeken. 





Annette













Door Libelletje Toegevoegd op 07 jun 2017 om 21:21



Libelletje toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Pluk 07 jun 2017 21:35



Enne .... een prijs is een prijs he? Wie het kleine niet eert ...





Ik heb weer genoten van je belevenissen Annette!Enne .... een prijs is een prijs he? Wie het kleine niet eert ...



Libelletje 07 jun 2017 21:37

Dank je Pluk en ik mag een gegeven fles ook niet in de tuit kijken hé. Maar allesreiniger?















Wilkie 07 jun 2017 21:44 Leuk verhaal!!



Bedankt voor je reactie bij mijn foto.



Groetjes Wil

Leuk verhaal!!Bedankt voor je reactie bij mijn foto.Groetjes Wil



Pluk 07 jun 2017 21:45

mijne niet zeggen wahaha ....

Fijne avond

Jouw Bovenkeesjes zijn in ieder geval weer schoon en dat kun je van demijne niet zeggen wahaha ....Fijne avond