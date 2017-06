Vogels Ik zou wel willen weten





Wie in mijn tuintje heeft gescheten





Ik zou wel willen roepen





Om niet in mijn tuintje te gaan poepen





Maar ik weet niet hoe





Want je hebt zo van die vogels





Die soms knallen als met kogels





ik zit soms vreselijk in mijn rats





want dan komt er weer een flats





ik weet wel hoe, ik weet wel hoe, ik weet wel hoe











want al die vogels moet u weten





komen heerlijk bij mij eten





ze komen lekker smullen





en hun buikjes heel goed vullen





ze weten hoe





daarna zie je ze dan gapen





en op een takje zitten slapen





in de schaduw, want het is heet





en dan komt er weer een scheet





zij weten hoe, zij weten hoe, zij weten hoe.











Ik ga morgen met ze praten





En zeg: ik heb je in de gaten





Mijn tuintje is mijn paradijs





En jullie lijken wel niet wijs





Je weet waarom





Je mag hier slapen zingen eten





Maar je mag echter niet vergeten





Dit vrouwtje wil geen stank als loon





Dus houdt mijn bloemen voortaan schoon





Je weet wel hoe, je weet wel hoe, je weet wel hoe!











Want mijn allerliefste kauwtjes





Anders loopt het uit de klauwtjes





Lieve duiven, lieve mezen





Het moet afgelopen wezen





Ik weet ook hoe,





je vliegt maar even uit mijn tuin





en bakt het ergens anders bruin





je goede wil maar even tonen





want dan zal ik je belonen





en je weet wel hoe, je weet wel hoe, o hohohoh, je weet wel hoe











Annette