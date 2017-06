Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Een goede morgen allemaal.. Mijn plantjes lachen zich een bult met dit heerlijk weer en ik las een gedichtje van Toon Hemans,plakte er een ideetje van een dagdromende fotograaf bij en geef mezelf nu ook carte blance te dagdromen.

Denken

Soms is denken grandioos

of boeiend of vermakelijk

soms is 't volslagen nutteloos

en af en toe noodzakelijk.

uit:Wie is jong,wie is oud.

Het eerste plaatje moet een fictief drijvend eiland voorstellen.Het tweede laat ik aan jullie verbeelding over.Wens je een fraaie dag.Lieve groet













Door Marynote Toegevoegd op 09 jun 2017 om 10:06



Reacties Van leden

Jjacqueline 09 jun 2017 10:13 ...mooi die tekening van dat dat drijvend eiland, en tja.... compromis....ik hoop niet dat het voor beide partijen aanvaardbaar is zou niet best zijn!!En fijne dag gewenst, het groen buiten is blij met de buien!!

Johan259 09 jun 2017 10:21 Goede morgen marynote,



er gaat niets boven hemel water voor de natuur,

bovendien scheelt het een hoop tijd met sproeien,



en ja , niemand mag onder de plak zitten van iemand,

heb een mooie dag

















Hehety 09 jun 2017 10:31 Wel leuk gevonden.

Joke 09 jun 2017 10:42



Voor de tuin is het een uitkomst maar als je de deur uitgaat

mag een plu niet ontbreken.

en dat tweede plaatjes samen alles delen

niks moet alles mag

Bette 09 jun 2017 11:09

niet vrolijk,maar soms is het nodig.

Ja en dat compromis; Wat is wijsheid??

Plezierige dag.

Bette.

