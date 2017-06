Jonge watervogels. Op mijn fietstocht naar de bieb in Apeldoorn ben ik op terugtocht langs het kanaalmgerdendat loop van Apeldoorn naar Zwolle en de andre kant op naar Dieren. Daar zag ik wat jonge watervogels. Helaas waren het er maar weinig. Oorzaak zijn de vele ratten in het kanaal en in de parallel lopende grift.