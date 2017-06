Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Het Arctische Noorden nu vanaf Amsterdam rechtstreeks bereikbaar Goed nieuws voor liefhebbers van Fins Lapland, Zweeds Lapland en Noord-Noorwegen. Het Arctische Noorden is nu rechtstreeks bereikbaar dankzij het onlangs opgerichte Visit Arctic EuropeVisit Arctic Europe (VAE. Hierin werken kleine en middelgrote ondernemingen samen om het toerisme te bevorderen door middel van nieuwe toeristische producten en diensten. Zo biedt Voigt Travel rechtstreekse vluchten aan vanuit Amsterdam naar het hele Arctische gebied. Zowel in de zomer als in de winter. Het project loopt van 1 augustus 2015 tot 31 maart 2018 en wordt gesteund met fondsen uit de EU. http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfkGBX5Jw5iZWIXqJSgCJUf0-3D_8PpZ21tTtyNgOLkeDVxTxlQMZzz5ZRweqDg98vkjrmRn7xcsz7smCnJAKizAkcf77pDEqfw4GB7QseHmNvc4UhWosq27Kw9raayW-2BUHNo6AcmMrc6sRHlIjfMMlAp0cG0S633IjM-2F6Ol0aJciUA6TYbzXqTuskEcwTT8V80ncvO2dRvY1ZVVVCOwxOrxbtLAwkF83eKOxAMDU9yovyDHb3c0Fbas-2F62u12CvwkVFOaaU6On0gwPsJalMud5FaL5BbYQ4Swr5jQQdUi-2Bjs7HqzWcKSASm8udZg1gs2owHCSpZRrPEBkBY6MRTml65-2BJFHrtKiOPKqqsmile7URFuBD2pjSiqQxgo7msEgvg4U9n9hN5v7UV2oXD8uCN6aSnm4ZSHKxnVTY-2FdpkylEFqiGnQ-3D-3D" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=nl&q=http://mail.smart.pr/wf/click?upn%3DgNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfkGBX5Jw5iZWIXqJSgCJUf0-3D_8PpZ21tTtyNgOLkeDVxTxlQMZzz5ZRweqDg98vkjrmRn7xcsz7smCnJAKizAkcf77pDEqfw4GB7QseHmNvc4UhWosq27Kw9raayW-2BUHNo6AcmMrc6sRHlIjfMMlAp0cG0S633IjM-2F6Ol0aJciUA6TYbzXqTuskEcwTT8V80ncvO2dRvY1ZVVVCOwxOrxbtLAwkF83eKOxAMDU9yovyDHb3c0Fbas-2F62u12CvwkVFOaaU6On0gwPsJalMud5FaL5BbYQ4Swr5jQQdUi-2Bjs7HqzWcKSASm8udZg1gs2owHCSpZRrPEBkBY6MRTml65-2BJFHrtKiOPKqqsmile7URFuBD2pjSiqQxgo7msEgvg4U9n9hN5v7UV2oXD8uCN6aSnm4ZSHKxnVTY-2FdpkylEFqiGnQ-3D-3D&source=gmail&ust=1497168869546000&usg=AFQjCNGQy4jEZifOSoDdC4sVsSdSoTEc8Q">www.voigt-travel.nl.









Vakantie in het Pure Noorden en Ware Zuiden | Voigt Travel Boek een vakantie bij Voigt Travel voor een unieke reiservaring in het Pure Noorden of Ware Zuiden! Oftewel van reizen naar beleven met Voigt Travel.

Vakantie in het Pure Noorden en Ware Zuiden | Voigt Travel Boek een vakantie bij Voigt Travel voor een unieke reiservaring in het Pure Noorden of Ware Zuiden! Oftewel van reizen naar beleven met Voigt Travel.

