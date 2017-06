Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Een ouderwetse zondag vandaag is het zo een ouderwetse zondag heel veel warmte .in vele plaatsen weidefeesten , maar dat is overal hetzelfde .. drinken eten prularias . en mensen die met jengelende kinderen alles aflopen . het is mij nu te warm om naar deze weiden te gaan ,ik blijf heerlijk thuis in mijn koele huis, wens ieder nog een mooie zondag ..









Door Mariet1950 Toegevoegd op 11 jun 2017 om 12:32



Bette 11 jun 2017 13:14

kiezen voor je eigen tuintje of

balkon.Ook heerlijk

Ja,je moet van die drukte houden,je kunt ookkiezen voor je eigen tuintje ofbalkon.Ook heerlijk