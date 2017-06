Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Dag allemaal...ook zo genoten?? Wat een heerlijk weekend zeg! Heerlijk weer čn vrije tijd natuurlijk...

Heerlijk genieten was het! Er komt nu veel wind opzetten..hoop op een beetje regen vannacht voor de tuin....

ik wens jullie nog een mooie voortzetting van de dag!









Door Bellahelena Toegevoegd op 11 jun 2017 om 15:30



Bette 11 jun 2017 15:56

De temperatuur is goed,maar ik stormde van t balkon,dus ben nu maar naar binnen gegaan,maar gister was het heerlijk.

Fijne avond nog.

Bette.

Petra1951 11 jun 2017 16:06 Wat een knus zitje, daar kun je je wel vermaken. Hier regent het maar vanmorgen nog wel gezwommen.