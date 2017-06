Koolmeesjes vliegen uit Het was weer een wondelijke dag met een mooi hoogtepunt aan het eind van de middag.











Vanmorgen kwam ik een larfje van een lieveheersbeestje tegen en vroeg waarom hij zo’n fietsenpompenlullengezichtje trok.





Hij vertelde me dat hij honger had. “Ik eet altijd luizen, dar word ik groot van en later een dienaar Gods. Ik word namelijk een LieveHeersbeestje.”











“Maar wat is het probleem dan?”





“Hier zijn geen luizen, dat Koolmezenstelletje pikt ieder insectje weg om de kindertjes te voeren. Luizen, spinnetjes, en mij lust hij ook wel, maar ik vertelde hem dat dat Heiligschennis zou zijn. Ik ben een beestje van de LieveHeer. Toen liet hij mij met rust, maar mijn eten niet.”











“Kun je niks anders eten? Naaktslakken bijvoorbeeld, veel mensen zullen je dankbaar zijn.”











Hij gaf geen antwoord, keek me alleen bedroefd aan, verbaast over zoveel domheid. Ik liet hem maar zitten.





Terwijl in in de lounge zat te puzzelen, sudoku, zag ik opeens een klein vogeltje uit het vogelhokje vliegen, zo richting tomatenplant. Ach, kijk nou, een jonkie.





Later zag ik ok de anderen gaan, aangemoedigd door hun ouders die riepen vooral niet te vergeten die vleugeltjes te gebruiken.





Ach die kleine kwetsbare diertjes. Er komen hier practisch nooit poezen in de achtertuin, maar nu waakten wij extra zodat de vogeltjes veilig zouden zijn.











Toen we naar huis terugliepen vanuit ons zitje kwamen we langs de tomatenplanten en wie zat daar? Een van onze kleine lieve vogeltjes. We hopen maar dat ze het redden.











Annette