Internet bericht Ik kreeg van een 50 plusser dit bericht door.

Hallo Ofsen

Ik zie net op internet dat de dochter van Patricia Paay, Christina, zich van het leven heeft beroofd.Ze was naar aanleiding van de film op internet van haar moeder ontslagen, daarna heeft ze van de week een docu over haar leven gemaakt en kennelijk is dat haar afscheid geworden. Ik vind het zo triest.

Ik kan niet op prikbord komen anders had ik het daar op gezet, maar moet het even delen. dank je wel



Door Ofsen Toegevoegd op 12 jun 2017 om 11:52



Reacties Van leden

Redone 12 jun 2017 12:11 Er is niets op het nieuws of in de krant hier over.