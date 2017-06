CNN Een jonge journaliste van CNN had horen praten over een zeer oude, joodse man die sinds jaren tweemaal per dag bij de Klaagmuur in Jeruzalem ging bidden.

Ze dacht dat het een mooi onderwerp was om deze man te interviewen, ging ter plekke en zag deze oude man zeer langzaam slenteren naar de klaagmuur.



Nadat de man driekwart uur gebeden had kwam hij steunend op zijn wandelstok terug geslenterd. Ze ging tot bij hem voor een interview.

"Verontschuldigt u mij mijnheer, ik ben Rebecca Smith van CNN. Hoe is uw naam"?

"Morris Fishbien" antwoordt hij.

" Hoelang komt u hier al bidden"?

"Meer dan 60 jaar" antwoordt hij.



"60 jaar! Dat is ongelooflijk! En waar bidt u voor "?



"Ik bid voor vrede tussen Joden, Christenen en Muzelmannen. Ik bid voor het einde van alle oorlogen en haat. Ik bid dat onze kinderen zouden opgroeien in veiligheid en een mooi toekomst zouden kunnen hebben".



"En wat ondervindt u na 60 jaar bidden"?



"Ik heb de indruk dat ik tegen een muur praat" !ha ha ha!!!!!!!





"Dat was een grapje van een joodse man, hoor! ", zei de man!





"Mijn antwoord op uw laatste vraag is, dat wij niet doen wat wij bidden, want na ons gebed gaan we weer verder met oorlogje spelen en haat verspreiden. Want het eerste gebod zegt: Hebt JHWH lief met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand!





En het tweede daaraan gelijk is: hebt uw naaste lief als uzelf!











“Ontroerend! ....... Want die joodse man heeft groot gelijk!” was haar commentaar.