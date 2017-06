Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











BIBI58 12 jun 2017 17:08 Hallo Jose



welkom hier..

Misschien even regio te vermelden..

Na nader gesprekje kun je dan via privebericht,verder gegevens uitwisselen.

Hou er rekening mee dat iedereen dit dus kan lezen.



Fijne dag en succes!