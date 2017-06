Koningin Maxima Ze opende bij ons de burendag en ik stond een meter van haar af. Ze liep bij ons langs en twee van mijn dochter haar leerlingen hebben een hand van haar gehad en trots dat ze waren. Het ene meisje vroeg aan mij of ik een hand van haar wilde, omdat Maxima haar een hand had gegeven, mocht ik haar hand ook even vast houden, lief hé. Maxima was in het bordeau rood gekleed, stond haar goed, vond ik. Fijne dag allemaal.