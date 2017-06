Kunstwerken Nu de koolmeesjes zijn uitgevlogen heb ik maar weer wat voer op de voederplankjes gelegd. Een paar kauwtjes kwamen gelijk en vielen erop aan terwijl wij er toch vlak bij zaten.

Een van die kauwtjes vroeg: Vrouwtje, waarom hebben wij anderhalve week geen eten gehad?”





Ik antwoordde: “Je weet toch dat er kleine koolmeesjes geboren waren en ik wilde jullie niet in de tuin hebben als ze zouden uitvliegen.”





“Waarom niet?”





“Omdat ik bang was dat jullie ze zouden vangen en opeten.”





“Nou en? Jij eet toch ook kip?”





“Nee, wij eten nooit kip.”





“Nooit kip!!!! Waarom niet, mensen eten toch graag kip?”





“Wij niet, die dieren hebben een rotleven en het zijn nog maar baby'tjes als ze opgegeten worden, 20 weken maar. Bovendien krijgen ze zoveel troep te eten, zoveel antibiotica enz, die troep wil ik ook niet in mijn lichaam.”





“Ja, dat begrijp ik. Een koolmees is veel gezonder.”





Henk zat een mooi houtwerkstukje te snijden en soms een beetje te beitelen. Het is eikenhout, dus hard. En terwijl hij zo bezig was en kauwtje en ik spraken kwam er nog een kauwtje bij, eentje die ons niet zo goed kende. Hij bleef op het hek zitten en dorst niet naar het voederplankje.





Het eerste kauwtje zei: Je hoeft niet zo bang te zijn hoor, die mensen doen je niks.”





“Ja, maar die man heeft een hamer liggen en..”





“Nou en… die man die zit daar toch op die stoel en die plankjes zijn hoger, zo hoog timmert die man echt niet.”





Verbluft keek Henk op.





“Ik bedoelde er niks mee hoor,” zei het kauwtje: “ maar deze nieuwe is bang, dus moet ik hem wegwijs maken. Ik vind dat jij hele mooie dingen maakt.”





Henk begon te glimmen van plezier en ik ben het met het kauwtje helemaal eens. Henk maakt prachtige dingen en ik ben heel trots op hem.





Annette