HARING. De nieuwe haring is er weer,het eerste vaatje bracht weer een kapitaal op,maar een groot deel er van gaat naar een goed doel,perfect.

Voor de liefhebbers; smullen binnenkort.

Heb een mooie dag. BETTE.



Door Bette Toegevoegd op 14 jun 2017 om 08:26



Johan259 14 jun 2017 08:34

het beste medicijn komt van de visboer.

en nog heerlijk ook.

geniet en heb een mooie dag

Emoesica 14 jun 2017 08:50 Jaja Bette, wij gaan weer smullen!

Sommigen pakken het bij de staart, hoofd achterover en smullen maar en wat je weggooid is alleen een staartje of tussen een lange broodjes of in stukken en dan met uien en soms ook nog met zure augurkjes erbij, moge het lekker smaken.

lieve groetjes en een mooie dag toegewenst!

















Hehety 14 jun 2017 08:52

Dus je kan wel raden waar ik straks naar toe ga.

Zo'n week of zes eet ik mij scheel aan die zeeschatten en dan hoef ik ze het hele jaar niet meer. Dan is het écht smelten op de tong er voor mij wel af.

Heb een fijne dag en niet te lang in de zon, he.

Bette 14 jun 2017 08:57

K ben er werkelijk dol op en inderdaad,gezond is het ook nog Johan.















Bette 14 jun 2017 08:59

Ja Emoesica,ik kijk er naar uit. Ik pak het visje gewoon bij de staart en laat het wegglijden zonder uitjes. Heerlijk.



Bette 14 jun 2017 09:01 Jij boft Hehety,dat je zo,n goeie viskraam hebt daar en ja,als je ze een paar weekjes gegeten hebt is het weer voldoende,dan vind ik ook dat het lekkerst er af is.

















Johan259 14 jun 2017 09:33 Bij onze visboer krijg je bij de haring er een heerlijk glaasje koren wijn bij,yammie