Bij de grens Er komt een man op een fiets aangereden met een zak op de bagagedrager.

Douanebeambte: "Heeft u iets aan te geven?"

Man: "Nee".

Douane: "Wat heeft u dan in die zak?"

Man: "Zand".

Tijdens de controle blijkt dat het inderdaad om zand gaat.

Een week lang komt de man elke dag met zijn fiets bij de grens met een zak op de bagagedrager.





Op de 8e dag wordt de douanebeambte toch wantrouwend.

Douane: "Wat vervoert u in die zak?"

Man: "Zand".

Douane: "Mmmmm, even kijken".

Deze keer wordt het zand gezeefd. Uitslag: alleen maar zand.

Elke dag passeert de man met zijn fiets en een zak de grens.





Na twee weken wordt het de douanier toch te bont en hij stuurt het zand naar een laboratorium voor nader onderzoek. Resultaat: het is alleen maar zand!





Na twee verdere maanden van zandtransport houdt de douaneman het niet meer uit en hij zweert:Ik geef u zwart op wit dat ik u niet zal aangeven, maar ik voel aan mijn klompen dat u iets smokkelt. Wat is het?"





De man antwoordt heel eerlijk: "Fietsen".