AARDIG WARM VANDAAG. Vandaag weer een mooie dag,misschien een klein buitje,ook geen ramp.

Voor ieder weer een mooie dag gewenst.

"" Wat elke zomer is gebleken;is,dat het warm was met de

winter vergeleken"" BETTE.





Door Bette Toegevoegd op 15 jun 2017 om 08:48



Jjacqueline 15 jun 2017 11:08 het zou niet best zijn als het nu kouder zou zijn dan in de winter...het is wel uitkijken nu met die extreem hoge zonkracht!...een heerlijke dag gewenst!!Ik zit moed te verzamelen, om straks te gaan werken

