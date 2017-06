Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Nationaal Ouderenfonds organiseert begeleide vakanties voor ouderen Steeds meer ouderen krijgen ermee te maken; ze wíllen wel op vakantie, maar ze kúnnen het niet meer. Althans, niet zonder begeleiding. Speciaal voor deze ouderen biedt het Nationaal Ouderenfonds vanaf december 2017 vakanties met persoonlijke begeleiding aan.

De vakanties bieden uitkomst voor 55-plussers die vanwege fysieke, sociale of andere redenen niet meer zelfstandig op vakantie kunnen. Zij worden tijdens de reizen begeleid door vrijwilligers die dag en nacht voor hen klaarstaan, activiteiten begeleiden en, waar nodig, medische handelingen verrichten. Omdat niet iedereen behoefte heeft aan dezelfde vorm en intensiviteit van begeleiding, worden twee soorten vakanties aangeboden: met reguliere begeleiding (één vrijwilliger op zes ouderen) en met intensieve begeleiding (één vrijwilliger op twee ouderen).

www.ouderenfonds.nl Home - Het Nationaal Ouderenfonds Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor kwetsbare ouderen in Nederland. We ontvangen geen overheidssubsidie en hebben uw steun hard nodig!

http://www.ouderenfonds.nl







Door MarianVisservanKlaarwater Toegevoegd op 16 jun 2017 om 07:53



MarianVisservanKlaarwater toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord



Er zijn nog geen reacties gegeven.